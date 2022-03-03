Эрмитаж Амстердама прекращает отношения с российским Эрмитажем

Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в обнародованном заявлении музея и выставки на реке Амстел.

Амстердамский филиал Эрмитажа «долгое время дистанцировался от политических событий» в нынешней России, сосредоточившись на художественных сокровищах.





«Тщательно выстроенные связи с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге предоставили нам доступ к одной из самых известных в мире коллекций произведений искусства, из которых мы могли черпать материалы для наших выставок», — говорится в заявлении.





На протяжении последних десятилетий сотрудничество с российскими коллегами было, как констатируют голландцы, гармоничным, и это привело к красивым, посещаемым выставкам в Амстердаме.





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