Национальный симфонический оркестр РБ исполнит Чайковского и Дворжака

03.03.2022
Концерт симфонической музыки пройдет в Уфе в преддверии Международного женского дня, сообщается на сайте коллектива.
6 марта Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит в Концертном зале Уфимского училища искусств.
В программе вечера — Симфония № 5 Петра Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака.
За дирижерский пульт встанет главный дирижер НСО РБ заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. Солировать будет виолончелист заслуженный артист РБ Рустем Хамидуллин, который представляет известную в республике музыкальную династию.
Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Фото: pixabay