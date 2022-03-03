Национальный симфонический оркестр РБ исполнит Чайковского и Дворжака

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6 марта Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит в Концертном зале Уфимского училища искусств.В программе вечера — Симфония № 5 Петра Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака.За дирижерский пульт встанет главный дирижер НСО РБ заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. Солировать будет виолончелист заслуженный артист РБ Рустем Хамидуллин, который представляет известную в республике музыкальную династию.Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.