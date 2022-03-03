Национальный симфонический оркестр РБ исполнит Чайковского и Дворжака

03.03.2022

Национальный симфонический оркестр РБ исполнит Чайковского и Дворжака
Концерт симфонической музыки пройдет в Уфе в преддверии Международного женского дня, сообщается на сайте коллектива.

6 марта Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит в Концертном зале Уфимского училища искусств.

В программе вечера — Симфония № 5 Петра Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака.

За дирижерский пульт встанет главный дирижер НСО РБ заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. Солировать будет виолончелист заслуженный артист РБ Рустем Хамидуллин, который представляет известную в республике музыкальную династию.

Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Фото: pixabay 