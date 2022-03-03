Стартует конкурс для посетителей библиотек «Гений — это ты!»

До 10:00 17 марта принимаются заявки на участие в конкурсе Минкультуры РФ и Российской государственной библиотеки, сообщили в пресс-службе министерства.





«Гений — это ты!» приглашает к участию всех желающих обучиться по одной из программ в сфере креативных индустрий: бренд-менеджмент, SMM (маркетинг в социальных сетях), дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг. 100 победителей получат возможность бесплатного обучения.





Конкурс состоит из нескольких этапов, для участия в которых не потребуются специальные знания и навыки. Победителей отберут эксперты в области креативных индустрий. Их имена опубликуют 14 апреля на сайте новаябиблиотека.рф. Обучение можно будет пройти в онлайн-режиме.





«Результатом обучения станут проекты, созданные на базе локальной идентичности региона — одного из 70 субъектов, участвующих в проекте «Гений места», — отмечается в сообщении Минкульта.





Конкурс проходит в рамках проекта «Гений места», направленного на развитие креативной экономики в регионах и создание условий для реализации творческого потенциала их жителей.





Подать заявку можно на сайте тыгений.рф





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ