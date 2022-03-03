Спектакль «Легенда любви» дебютирует в Уфе накануне 8 Марта

Премьеру постановки по пьесе турецкого поэта и прозаика Назыма Хикмета готовит Молодежный театр им. Мустая Карима, пишет «Башинформ».





4 и 5 марта пройдут премьерные показы спектакля «Мөхәббәт тураһында легенда» («Легенда о любви»), который расскажет историю любви художника к дочери султана и его разрыве между чувствами к девушке и служением народу. Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом на русский.





Режиссером-постановщиком выступил Олег Иванов (Челябинск). Художница — Лилия Хисматуллина, композитор — Александр Карташов, хореограф — Александр Родионов. В постановке задействованы Рушанна Бабич, Гульчачак Зарипова, Вадим Клысов, Ильгиз Тагиров и др.





В 2016 году балетную версию «Легенды о любви» Назыма Хикмета в Башкирском театре оперы и балета поставил Юрий Григорович.





Фото: Тара-Амингу, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39488491