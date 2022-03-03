Херсонес запустил подкаст для слабослышащих «Искусство тишины»

Открывает проект видеогид по территории Херсонеса Таврического, который знакомит зрителей с памятниками истории и культуры древнего города, прославившими его на весь мир как «Русские Помпеи». В съемке роликов использовались уникальные архивные материалы и фотографии, а также предметы из собрания музея-заповедника.

Видеоподкаст «Искусство тишины» включает в себя 21 серию, каждая из которых посвящена истории древнего города со времен Античности, когда на прибрежной территории Черного моря было основано первое греческое поселение.

Зрителям в понятной и доступной форме расскажут, что такое коропластика и энкаустика, какой была общественная и частная жизнь херсонеситов и как люди больше тысячи лет назад занимались сельским хозяйством, морской торговлей и рыбным промыслом.

С музейным собранием онлайн-аудиторию познакомят ролики о чернолаковой и краснолаковой керамике, о скульптуре, изделиях из стекла и о монетном деле.

Фото: пресс-служба Херсонеса Таврического