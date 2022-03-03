Режиссер Пол Томас Андерсон снял новый клип группы Haim

Видео на композицию Lost Track появилось на официальном YouTube-канале трио сестер Хаим.





Независимый режиссер и рок-группа Haim в составе Эсти, Даниэль, Аланы Хаим и Дэша Хаттона продолжают сотрудничество, начавшееся несколько лет назад.





Новое видео длительностью две минуты представляет танцевальный зал прошлого века, в котором собираются и общаются девушки. Эсти, Даниэль и Алана Хаим предстают в образе молодых дам из высшего света, при этом одной из них не нравится все происходящее.





Ранее Пол Томас Андерсон снял для Haim документальную короткометражку Valentine и несколько видеоклипов. Кроме того, участницы группы сыграли в его последнем фильме «Лакричная пицца», номинированном на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Эсте и Даниэль Хаим появились в эпизодах, а Алана Хаим дебютировала в главной роли, написанной специально для нее.





Фото: кадр из клипа Lost Track