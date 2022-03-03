Казанский ТЮЗ приедет с «Большими гастролями» в Ярославль

Спектакли Казанского театра юного зрителя представят на сцене Ярославского ТЮЗа им. В.С. Розова, сообщает ИА «Татар-информ».





Гастроли Казанского ТЮЗа приурочены к 90-летию театра, которое отметят в ноябре. Они пройдут с 16 по 20 марта согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ, отмечает издание.





Казанский театр покажет ярославским зрителям спектакли «Джельсомино в стране лжецов», «Папамамалогия», «Остров сокровищ», «Nедоросль» и «Здравствуйте, я ваша тетя».





Ярославский ТЮЗ привезет в столицу Татарстана постановки «Незнайка-путешественник», «Железяка, или Училка из недалекого будущего», «Евгений Онегин», «Супница, или Кипящие страсти», «Пижама на шестерых».





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