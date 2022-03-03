В Великом Новгороде представят спектакль о поэте-хулигане

Постановка «Есенин» дебютирует на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, сообщается на сайте учреждения.





Зрители услышат отрывки из автобиографических заметок Сергея Есенина, воспоминаний современников поэта, а также его стихи, которые прозвучат в сопровождении современной музыки.





«Перед зрителем предстанет образ живого, близкого человека, его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи и трагический финал», — говорится в описании спектакля.





Режиссером постановки выступил Николай Русский. Роль поэта-скандалиста исполняет Петр Ковальский. Владимира Маяковского сыграет Георгий Пепеляев, Айседору Дункан — Вера Веркау и Анна Кондрашина. В спектакле также участвуют Наталья Богомолова, Любовь Лушечкина, Вячеслав Кормильцев и другие актеры.





Премьерный показ состоится 11 марта в 19:00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





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