В Кургане представят иммерсивный спектакль о жизни декабристов

Премьера постановки «Ожившая история» состоится 4 марта в Доме-музее декабристов, сообщает газета «Курган и курганцы».





Постановку для аудитории старше 12 лет представят в рамках проекта «Пройди по ссылке: Декабристы в Кургане».





«Ожившую историю» поставил режиссер Александр Вахов (Екатеринбург) по пьесе драматурга Валерия Шергина (Тюмень). В прошлом году они собирали информацию у музейных работников Кургана о быте декабристов, их судьбе, нравах того времени.





Издание напомнило, что в Кургане проживали 13 декабристов, о пяти из которых узнают зрители. Помимо профессиональных актеров, в постановке задействованы педагоги и даже инженер.





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