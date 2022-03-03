В Москве и Петербурге отменили QR-коды

В столицах сняли ограничения на посещение заведений в сфере культуры, спорта и общепита. Соответствующие указы подписали главы городов Сергей Собянин и Александр Беглов.





С 3 марта в Москве отменили QR-коды и все ограничения на посещение театров, музеев, галерей, концертных залов, цирков, кинотеатров, кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, а также развлекательных, просветительских и спортивных мероприятий.





Кроме того, домашний режим для людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями перестал быть обязательным.





Такое решение принято в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации. «Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — говорится в сообщении на сайте столичного градоначальника.





По сообщению администрации Санкт-Петербурга, QR-коды для посещения заведений общепита, культурных, досуговых и спортивных мероприятий перестанут использоваться с 4 марта.





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