В Красноярск съедутся театры кукол Сибири, Урала и Дальнего Востока

С 1 по 5 июня в городе пройдет II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Terra Magica», сообщает «Наш Красноярский край».





В фестивальную программу войдут спектакли для детей и взрослых. Для старшей аудитории Томский театр кукол и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана подготовит иронический эпос «История одного города» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина.





Хакасский театр кукол «Сказка» им. Л.Г. Устинова представит трагифарс «Гори, сияй, моя звезда...» по пьесе омского драматурга Леона Флаума. «Летучий театр» из Сургута привезет спектакль-погружение «Иерусалим». Красноярский театр кукол покажет «Егоркину былину» по стихотворению музыканта и поэта Александра Башлачева.





Спектакли для детей разных возрастов представят труппы из Бурятии, Тувы, Нижнего Тагила, Биробиджана, Хабаровска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми. В off-программе также покажут трагикомический парафраз в двух частях «Тристан & Изольда» (16+) Московского областного театра кукол и скетчи про старичков и старушек «Птифуры. Бабушки» (12+) Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат «КУКФО».





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