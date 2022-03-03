В России планируют создать 75 мультимедиагидов к выставкам в 2022 году

Государственные и муниципальные музеи намерены создать по меньшей мере 75 мультимедиагидов к экспозициям в рамках национального проекта «Культура». Об этом говорится на портале «Культура.РФ».

Для создания мультимедиагидов с технологией дополненной реальности должна быть применена цифровая платформа «Артефакт».





В отборе выставочных проектов на создание мультимедиагидов победила 81 экспозиция. Среди них выставка «Подвиг армии» Музея Победы (г. Москва), выставка «Главный дом усадьбы А.П. Чехова в Мелихове» в музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово» (Московская область), выставка «М.А. Шолохов. Время и судьба» в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова (Ростовская область).





Задача проекта «Культура» — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.





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