Пейзаж Магритта ушел с молотка в Лондоне почти за $80 млн



Работа художника-сюрреалиста Рене Магритта «Империя света» (L’empire des lumi res, 1961) была продана в Лондоне за £59,4 млн (около $79,8 млн). Об этом ТАСС рассказали в аукционном доме Sotheby’s.

По информации Sotheby’s, написанный в 1961 году пейзаж стал самой дорогой картиной, когда-либо проданной в Европе. Итоговая стоимость работы в три раза превысила предыдущий рекорд за работу этого автора, установленный в 2018 году.





Тогда на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке полотно «Принцип удовольствия» (Le principe du plaisir, 1937) Магритта ушло с молотка за $26,8 млн.





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