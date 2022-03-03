Spotify решил закрыть офис в России



Шведский сервис потокового аудио Spotify закрыл свой офис в России на неопределенный срок. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на заявление.

«Нашей первоочередной задачей на прошедшей неделе была безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником глобальных и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важен как никогда», — заявили в компании.





Такое решение принято в связи со спецоперацией России на Украине.









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