В Оренбурге открывается выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов»

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Открытие экспозиции состоится 3 марта в 17:00 в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, сообщается на сайте учреждения.«На выставке зрители увидят более восьмидесяти графических работ, в которых Пикассо представлен как поэт кисти и красок. А поэты и деятели литературы — как художники слова», — отмечается в описании проекта.В музее напомнили, что художник был окружен поэтами и писателями с самого начала творческого пути. Среди них были испанские и французские авторы, в том числе Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Поль Элюар и многие другие. Пабло Пикассо тоже писал стихи и пьесы.Выставку можно посетить по Пушкинской карте.