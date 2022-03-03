Последний эпизод «Эйфории» посмотрели 6,6 млн зрителей



Последний эпизод второго сезона сериала «Эйфория» на телеканале НВО собрал у экранов 6,6 млн зрителей. Об этом информирует «Культуромания».

Режиссером проекта стал Сэм Левинсон. Главные роли в сериале сыграли Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие.





Сериал «Эйфория» рассказывает о подростках, которые сталкиваются со различными проблемами — от неразделенной любви до борьбы с наркотической зависимостью.





«Эйфория» стала вторым по популярности шоу на канале после «Игры престолов». Серии второго сезона драмы смотрят в среднем 16,3 млн зрителей.









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