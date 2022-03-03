Последний эпизод «Эйфории» посмотрели 6,6 млн зрителей

03.03.2022

Последний эпизод «Эйфории» посмотрели 6,6 млн зрителей


Последний эпизод второго сезона сериала «Эйфория» на телеканале НВО собрал у экранов 6,6 млн зрителей. Об этом информирует «Культуромания».

Режиссером проекта стал Сэм Левинсон. Главные роли в сериале сыграли Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие.

Сериал «Эйфория» рассказывает о подростках, которые сталкиваются со различными проблемами — от неразделенной любви до борьбы с наркотической зависимостью.

«Эйфория» стала вторым по популярности шоу на канале после «Игры престолов». Серии второго сезона драмы смотрят в среднем 16,3 млн зрителей.


Фото: Pixabay