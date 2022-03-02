В Красноярском крае снимут игровой сериал о золотой лихорадке в Сибири



Игровое кино о золотой лихорадке в Сибири планируют снять в Красноярском крае с участием местных актеров и жителей в рамках празднования 200-летия Енисейской губернии. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс, пишет ТАСС.

«Это [празднование] — череда мероприятий. В частности, мы намерены снимать и игровое кино здесь, в Красноярске, которое планируем показать затем на одном из российских центральных телевизионных каналов. Оно посвящено в том числе и истории Енисейской Сибири. Там речь пойдет о золотой лихорадке», — подчеркнул Усс.





Как уточнил ТАСС заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, речь идет о восьми сериях. Снимать планируется в Красноярске, Енисейске, Шушенском и Манском районах.





Фото: Pixabay