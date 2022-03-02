Стартовал онлайн-проект «Вспомни, где все начиналось»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустил проект в честь 130-летнего юбилея, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





2 марта заработал сайт «Вспомни, где все начиналось», который объединит видеолекции, виртуальные экскурсии по музею и юбилейные мероприятия.





«Нам было важно показать, как созданный в конце ХIХ века скромный музей под названием "Склад местных древностей" за 130 лет превратился в современный историко-археологический заповедник, ставший центром исследовательской и культурно-просветительской деятельности», — отметила директор учреждения Елена Морозова.





На портале размещен цикл лекций о формировании музейной коллекции, открытиях, определивших будущее Херсонеса Таврического, поисках места крещения великого князя Владимира, а также 3D-модели выставочных пространств. Посетители могут совершить онлайн-прогулку по музею и увидеть шесть тысяч античных и средневековых экспонатов.





Праздничные мероприятия по случаю 130-летия «Херсонеса Таврического» продлятся до конца 2022 года.





Фото: скриншот с сайта "музейхерсонес.рф"