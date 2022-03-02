TheatreHD покажет спектакль «Тартюф, или Обманщик» в постановке Иво ван Хове

5 марта TheatreHD покажет спектакль «Тартюф, или Обманщик» по первой, когда-то запрещенной редакции пьесы Мольера в постановке Иво ван Хове со сцены парижского «Комеди Франсез».

Премьерный показ пройдет 5 марта в киноцентре "Октябрь", где представит спектакль, а также расскажет об истории создания пьесы доктор искусствоведения, завкафедрой искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина Елена Дунаева.





С 8 марта показы пройдут более чем в 50 кинотеатрах проекта TheatreHD в городах России на языке оригинала с русскими субтитрами.





Фото: пресс-служба TheatreHD