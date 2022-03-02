В здании Архивного центра начала работать выставка о моде Петербурга XVIII–XX веков

В экспозиции представили около 150 документов, в том числе афиши, эскизы, фотографии, документы предприятий и журналы мод разных лет, подчеркнула куратор выставки, главный специалист Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Кузина.





«Идея выставки появилась давно — несколько лет назад. Такую выставку на основе архивных документов, посвященную индустрии моды в Санкт-Петербурге, мы начали воплощать в прошлом году, в течение всего 2021 года над ней работали. <...> Мы решили открытие выставки приурочить к Международному женскому дню, потому что эта сфера, связанная с внешним обликом человека, — прически, одежда, какие-то аксессуары, украшения, парфюмерия, косметика, — это, конечно, сфера интересов женщин», — отметила Кузина.





На выставке также представили документы, связанные с мужской модой начиная с XIX века.





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