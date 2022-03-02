Арт-чердак «Мамин театр» представит спектакль по удмуртскому эпосу

Премьерные показы постановки «Удмурт выжыкыл. Сказки, которые объединяют» пройдут 15, 19 и 26 марта в Москве, сообщается на сайте площадки.





В мультимедийном спектакле с элементами театра кукол участвует электронный экскурсовод, который расскажет главным героям и зрителям о мифах, легендах и сказках финно-угорского народа.





«Синтез классических и современных театральных направлений (сторителлинг, театр сценографа, театр кукол, объектный театр, мультимедийный перфоманс) позволит рассказать современным творческим языком о традиционных аспектах удмуртской культуры», — сообщила худрук учреждения Дарья Витан.





Арт-чердак «Мамин театр» планирует показать «Удмурт выжыкыл» в Ижевске, Курсе, Казани, Петербурге и других городах.





Фото: Арт-чердак «Мамин театр»