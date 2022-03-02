Дети Кубани приглашаются на благотворительный фестиваль «Белая трость»

Во всех регионах России с февраля по сентябрь будут проходить отборочные этапы на международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Об этом сообщают «Краснодарские известия».

Мероприятие организует фонд российской певицы Дианы Гурцкой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в фестивале могут принять незрячие или слабовидящие ребята в возрасте от 6 до 18 лет, которые имеют творческие таланты.





Отборочные этапы состоятся в нескольких номинациях среди вокалистов и инструменталистов: соло, дуэт и ансамбль. Набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора в октябре представят Кубань на гала-концерте в Москве.





Фото: Pixabay