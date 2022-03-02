Нацпарк «Русская Арктика» продемонстрирует в Москве картину о белых медведях

Национальный парк «Русская Арктика» покажет 3 марта в Москве фильм «Я — белый медведь» о популяции карско-баренцевоморского белого медведя. Об этом пишет ТАСС.

Последний раз такие фильмы о белом медведе снимали в Советском Союзе в 1960-е годы, рассказал директор нацпарка Александр Кирилов в ходе онлайн-конференции.





«Третьего марта, через два дня, в 18:30 на площадке РГО (Русское географическое общество), <...> а также онлайн <...> состоится презентация фильма „Я — белый медведь“. Это уникальная лента, мы можем так сказать. Последний раз подобного рода фильмы о белом медведе в России, в Советском Союзе, снимали где-то в 1960-е годы, то есть с тех пор ничего нового про белого медведя не сняли, особенно про карско-баренцевоморскую популяцию», — сказал он.





Лента снята при поддержке РГО и рассказывает о годовом цикле жизни белого медведя и его повадках.





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