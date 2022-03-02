Творческий конкурс «Образ Петра Великого» продолжает прием заявок

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Конкурс «Образ Петра Великого» пройдет по нескольким направлениям: живопись, скульптура, литература, стрит-арт, декоративно-прикладное искусство и новые формы (с использованием IT-технологий, анимации). Все конкурсные работы должны затрагивать жизнь и деятельность первого российского императора Петра I.Участвовать могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе проживающие за рубежом.Победителей наградят денежными призами и ценными подарками. Кроме того, они станут почетными гостями одной из Всероссийских молодежных общественных площадок.Конкурс организован Российским военно-историческим обществом, Росмолодежью, Агентством развития внутреннего туризма.