Жителей и гостей Тольятти приглашают в филармонию на ночь Шостаковича

5 марта оркестр Большого театра России исполнит Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича в Тольятти. Об этом сообщает издание CityTraffic.ru.

В виртуальном зале Тольяттинской филармонии пройдет прямая трансляция из Самарского академического театра оперы и балета.





Мероприятие приурочено к 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии в Куйбышеве. Писать ее композитор начал в осажденном Ленинграде. Закончена она была в Куйбышеве.





Седьмая симфония стала символом веры в Победу советского народа, борьбы за мир.









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