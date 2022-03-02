Жителей и гостей Тольятти приглашают в филармонию на ночь Шостаковича

02.03.2022

Жителей и гостей Тольятти приглашают в филармонию на ночь Шостаковича

5 марта оркестр Большого театра России исполнит Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича в Тольятти. Об этом сообщает издание CityTraffic.ru.

В виртуальном зале Тольяттинской филармонии пройдет прямая трансляция из Самарского академического театра оперы и балета.

Мероприятие приурочено к 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии в Куйбышеве. Писать ее  композитор начал в осажденном Ленинграде. Закончена она была в Куйбышеве.

Седьмая симфония стала символом веры в Победу советского народа, борьбы за мир.


Фото: Pixabay