Ансамбль донских казаков поедет в гастрольный тур по городам России

В марте Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова начнет гастрольный тур по городам России в рамках федерального проекта «Мы — Россия».

Проект создан по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Его оператор — «Росконцерт».





«Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков им. А. Квасова создан в 1936 году. Знаменитый российский коллектив является постоянным участником крупнейших фестивалей страны, а также масштабных международных культурных мероприятий», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.





Концертная программа «На страже России», с которой выступит ансамбль, включает традиционные песни и танцы донских казаков, военные, строевые, лирические и шуточные песни, зажигательные, яркие танцевальные номера, в которых присутствуют сложные технические элементы: рубка клинками, владение боевым оружием казаков.





Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области