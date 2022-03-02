На канале «Россия» пройдет премьера сериала «Елизавета»

Авторы сериала обещают показать зрителям дворцовые интриги, дуэли, романтическую историю любви императрицы Елизаветы и другие подробности жизни России в начале 18-го века. При этом авторы проекта не претендуют на историческую достоверность. Об этом сообщает "Культуромания".

«Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма», — подчеркнул режиссер Дмитрий Иосифов.





В сериале также снялись Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Алексей Онежен, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Владимир Кошевой и другие актеры.





Фото: Pixabay