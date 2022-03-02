Новое оборудование купят для Музея истории Оренбурга

02.03.2022
Оренбург получил финансовые средства на обновление муниципальных музеев в рамках программы «Развитие культуры». Об этом информирует РИА «Оренбуржье».
Финансирование пойдет на покупку современного демонстрационного и интерактивного оборудования. На эти цели будет направлено 8,7 млн рублей из бюджетов различных уровней.
Ранее в Оренбурге был запущен культурно-просветительский проект «Легенды городов. Музей под открытым небом». Это маршрут, включающий 30 объектов культурного наследия и исторических памятников.
Фото: Pixabay