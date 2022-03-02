Премьерные показы «Дон Кихота» пройдут 22 и 23 апреля в Театре на Таганке

Премьерные показы спектакля «Дон Кихот» драматурга Алексея Житковского пройдут 22 и 23 апреля 2022 года в Театре на Таганке. Они будут приурочены ко дню рождения театра, сообщили InterMedia в пресс-службе площадки.

«Бессмертный сюжет о странствующем рыцаре и его верном оруженосце вдохновил драматурга Алексея Житковского написать своеобразное продолжение и отправить вечных, как мир, героев в новое путешествие во времени и пространстве — в современную Россию, принимающую у себя чемпионат мира по футболу», — говорится в описании проекта.





Режиссером-постановщиком стал Денис Хуснияров, уже поставивший на Таганке спектакль «Спутники». Роли Дон Кихота и Санчо достались Василию Уриевскому и Павлу Комарову.





В спектакле также задействованы Мария Добржинская, Игорь Ларин, Алексей Финаев-Николотов, Елена Оболенская, Мария Рябкова, Евгения Стегний, Евгений Бодяков, Александр Алешкин, Олег Евтеев, Андрей Кайков, Михаил Лебедев.





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