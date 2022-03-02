Стартовала работа лаборатории «Ленфильм-дебют»





Фото: «Ленфильм» — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41984030

Первый этап будет проходить на «Ленфильме» в течение пяти дней. Далее работа продолжится в онлайн- и офлайн-формате до конца августа. После этого участники представят свои проекты на питчинге представителям Минкультуры РФ, фондов поддержки кино, стримингов, а также продюсерам и фестивальным отборщикам.В лаборатории участвуют 10 проектов, отобранных по итогам всероссийского конкурса. Участникам предстоит работа над дебютными сценариями под руководством отечественных кинематографистов.Лаборатория нацелена на повышение качества российских дебютных проектов и увеличение числа оригинальных кинокартин российского производства.Мастера курса — креативный продюсер 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. Среди кураторов — Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Николай Хомерики и др.Идея проведения «Ленфильм-дебюта» принадлежит продюсеру СТВ, основателю кинокомпании Forest Film Наталье Дрозд, которая возглавляет проект.