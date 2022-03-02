Херсонес Таврический продемонстрирует в Эрмитаже более 100 экспонатов из истории древнего города

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» продемонстрирует на выставке в Государственном Эрмитаже наиболее интересные археологические находки, рассказывающие об истории города в эпоху Античности и Средневековья. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, выставка намечена на ноябрь.





«Порядка 130 предметов приедут в Санкт-Петербург и отразят всю историю древнего города от античного времени до Средневековья. Они будут сопровождаться мультимедийным контентом, чтобы можно было погрузиться в обстановку древнего города, обстановку Черноморского побережья», — сказала Морозова.





По ее словам, уже начался отбор экспонатов для выставки, многие из них впервые за долгое время покинут музей для показа в другом городе.





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