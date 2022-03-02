Актер Джеффри Райт выступил за возвращение «Бэтмена» в Россию

Фото: кадр из фильма «Бэтмен»

Супергеройский блокбастер «Бэтмен» нужно показывать в России, заявил американский актер Джеффри Райт на премьере фильма в Нью-Йорке.«Пусть народ России услышит все, что мы выражаем через свободу», — цитирует издание его слова.«Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза должен был дебютировать в российских кинотеатрах 2 марта, однако за день до премьеры компания Warner Bros. отменила выход фильма в РФ в связи с украинскими событиями. Роль Темного рыцаря исполнил Роберт Паттинсон. Роли также исполняли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл и другие актеры.Ранее студии Warner Bros., Sony, Walt Disney и Paramount заморозили релизы своих фильмов в России. Среди них оказались кинокомиксы «Бэтмен» и «Морбиус», мультфильм «Я краснею», комедия «Затерянный город», сиквел «Соника в кино».