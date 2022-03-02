Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность

Фото: Алина Платонова CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30061311

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран, — говорится в сообщении. — Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится».Ранее об отмене или переносе концертов в связи с событиями на территории Украины сообщили российские исполнительницы Монеточка и Елка, рэперы Оксимирон, Элджей, GONE.Fludd.