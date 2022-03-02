Кинотеатр «Москино Вымпел» открывается после ремонта

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Ремонтные работы в кинотеатре 1959 года продлились более трех месяцев, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Обновленный кинотеатр «Москино Вымпел», расположенный на северо-востоке столицы, начнет принимать посетителей 3 марта.«Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха», — отметила Сергунина.В большом зале «Вымпела» расширили проходы между рядами, установили новые кресла, заменили акустическую систему. Обновление затронуло и малый зал.«Москино» управляет 13 столичными кинотеатрами, в которых проходят показы фильмов, встречи с режиссерами, проводятся ретроспективы и фестивали. Организация также курирует городскую «Ночь кино». Синематека «Москино» насчитывает порядка девяти тысяч пленочных копий советской киноклассики.