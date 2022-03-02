В Кинешме пройдет фестиваль «На всю Ивановскую»

02.03.2022
Жителей и гостей города приглашают на фестиваль русской народной музыки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кинешма.
IV Региональный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах «На всю Ивановскую» пройдет в Кинешме (Ивановская область) 17 марта. Мероприятие состоится на сцене Большого концертного зала Кинешемской детской школы искусств.
Участниками концерта станут студенты отделения «Инструменты народного оркестра» Ивановского музыкального училища (колледжа).
Начало фестиваля русской народной музыки «На всю Ивановскую» в 15:00.
Вход свободный.
Фото: pixabay