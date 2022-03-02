Стало известно, кто сыграет Калипсо в «Крэйвене-охотнике»

Фото: кадр из фильма «Вестсайдская история»

Ариана Дебос сыграет Калипсо в предстоящем фильме о Крэйвене-охотнике, роль которого исполнит Аарон Тейлор-Джонсон.Крэйвен (Сергей Кравинов) — один из антагонистов Человека-паука, а жрица вуду Калипсо — его союзница, в которую он влюблен. Детали сюжета кинокомикса пока не раскрываются.«Крэйвена-охотника» снимает Sony Pictures. Режиссером выступает Джей Си Чендор. Сценаристы — Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк. Среди продюсеров значатся Эми Паскаль, Ави Арад, Мэтт Толмак, работавшие над лентой «Человек-паук: Нет пути домой».Ариана Дебос сыграла Аниту в мюзикле «Вестсайдская история» (2021). За эту роль она получила «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США, а также номинацию на «Оскар».