В Суздале стартовала реставрация объектов Музея деревянного зодчества

02.03.2022
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) начал реставрировать объекты на территории Музея деревянного зодчества. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.
Обновить старинные дома и церкви планируется к 1000-летию древнего города, которое будет отмечаться в 2024 году.
В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия основания Суздаля в 2024 году — к этому времени планируется обновить инфраструктуру города, построить несколько соцобъектов, отреставрировать памятники.
«Сейчас мы активно взялись реставрировать Музей деревянного зодчества. Идет ремонт крыш домов, ряд работ планируем на весну, постараемся своими силами до юбилея привести в порядок дома, церкви и часовни», — отметил руководитель музея.
Фото: Pixabay