Нетребко выступит в России во второй половине года

02.03.2022
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко планирует выступить с концертами во второй половине года, в том числе в Большом театре. Об этом рассказал ТАСС глава концертного агентства Berin Iglesias Holding, которое является представителем Нетребко в России, Максим Берин.
«В России концерты запланированы, выступления в Большом театре и так далее. Во второй половине года, осенью», — уточнил продюсер.
Во вторник стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко на фоне событий на Украине. Миланский театр «Ла Скала» сообщил, что певица не примет участия в запланированной на март постановке оперы «Адриана Лекуврер».
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