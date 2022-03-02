Худрук оркестра имени Светланова приостановил работу в России

Фото: Brenda Dalle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27613758

Дирижер принял решение в связи с военной операцией России на территории Украины. Василий Петренко также отменил будущие обязательства в РФ до восстановления мира, отмечает агентство со ссылкой на сайт дирижера.Василий Петренко был главным дирижером Санкт-Петербургского симфонического оркестра, Национального молодежного оркестра Великобритании, Филармонических оркестров Осло и Ливерпуля.В настоящее время он является главным дирижером Молодежного оркестра Евросоюза, Королевского филармонического оркестра в Лондоне и худруком Госоркестра имени Светланова в Москве. Проживает в Лондоне вместе с семьей.