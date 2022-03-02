Фильм-путешествие по России XIX–XX веков покажут в Петербурге

02.03.2022
Премьера киноальманаха «Живые мемории. 2 сезон» пройдет 3 марта в 19:00 в кинотеатре «Англетер», сообщается на сайте площадки.
Проект на стыке моноспектакля, анимации и документального сериала основан на мемуарах о стране. Каждая серия представляет отрывок из воспоминаний писателей, композиторов, общественников и простых крестьян. Озвученный артистами текст сопровождается анимацией и музыкой современных авторов.
Во втором сезоне прозвучат отрывки из воспоминаний жены Федора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева и мемуаров Сергея Рахманинова.
Документально-анимационный фильм создали Ирина и Михаил Разумовские. В проекте участвовали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Антон Шагин, Денис Мацуев, Полина Агуреева и другие артисты.
После показа состоится встреча с создателями проекта в формате Q&A. Зрители смогут задать вопросы автору, сценаристу и руководителю киноальманаха «Живые мемории» Ирине Разумовской, автору и художественному руководителю проекта Михаилу Разумовскому, актрисе Елизавете Боярской, режиссерам и художникам анимации Ирине Пименовой и Владимиру Михалко.
Фото: кадр из трейлера киноальманаха «Живые мемории. 2 сезон»