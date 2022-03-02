Ученые просканируют пирамиду Хеопса мощными лучами

02.03.2022
Пирамиду в Гизе, считающуюся одним из чудес света, изучат с помощью мюоновой томографии, пишет РИА Новости.
Египетские, британские и американские специалисты планируют исследовать пирамиду Хеопса в Египте в рамках проекта Explore the Great Pyramid.
С помощью мюонной томографии они изучат «внутренности» пирамиды. Мюоны (частицы, образующиеся при попадании космических лучей в верхние слои атмосферы Земли) смогут проникнуть внутрь сооружения и сделать томографическое изображение пирамиды. По словам ученых, они надеются узнать, как строили одно из чудес света.
Пирамида Хеопса высотой 138 метров построена около 4,5 тысяч лет назад. Она оставалась самым высоким сооружением, созданным людьми, на протяжении 4 тысяч лет.
Фото: Nina, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282496