Озвучивший Бендера актер объявил о возвращении в «Футураму»

Фото: кадр из мультсериала «Футурама»

По информации издания, актер написал в твиттере, что «Bendergate официально закончен». «Я вернулся, детка!» — добавил он.Детали контракта Джона Ди Маджио и студии пока не раскрываются.Ранее Джон Ди Маджио отказался вернуться к озвучке героя мультипликационного сериала «Футурама», за продолжение которого взялся стриминг Hulu. Он объяснил свое решение тем, что Бендер стал важной частью его жизни, а предложенный гонорар за возвращение недостаточен ни для него, ни для остальных членов команды. Поклонники сериала потребовали вернуть актера, запустив в соцсетях движение Bendergate.В феврале стало известно о возрождении «Футурамы», новый сезон которой планируют выпустить в 2023 году. Сатирический научно-фантастический мультсериал дебютировал в 1999 году, последний на сегодня сезон вышел в 2013-м.