В храме Матери Божией Лурдской в Петербурге пройдет органный концерт

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4 марта в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге состоится концерт в рамках цикла «Органные вечера на Ковенском».В программе — Прелюдия и фуга си минор, а также хоральная обработка немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха; Прелюдия, фуга и вариации си минор, а также Героическая пьеса си минор французского автора Сезара Франка; Финал из Симфонии №5 ор. 47 французского композитора Луи Вьерна; Прелюдия и фуга до минор основоположника новой английской композиторской школы Ральфа Воан-Уильямса.Изюминкой концерта станет исполнение виртуозного сочинения канадского композитора Дени Бедара Интродукция и Токката для педали соло из цикла «Три эскиза», отмечают организаторы.Начало в 10:00.