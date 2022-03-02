В Красноярске проходят премьерные показы оперы «Лакме»

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С 1 по 4 марта на сцене Красноярской оперы проходят премьерные показы «Лакме». В центре сюжета — дочь брамина Лакме, полюбившая английского офицера Джеральда. Действие постановки на тему столкновения западного и восточного образов жизни и мысли разворачивается в XIX веке в Британской Индии.«Лакме» ставит вопрос о необходимости внимания и бережного отношения друг к другу. Иначе даже людям, которых мы полюбили, можно нанести смертельную обиду», — говорится в описании спектакля.Над постановкой работали музыкальный руководитель народный артист РФ Александр Рудин, дирижер Дмитрий Ходош, режиссер-постановщик Сергей Новиков, художник-постановщик Мария Высотская, хореограф заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц.Первая премьера оперы Лео Делиба состоялась в 1883 году в Париже. Французское либретто написали Эдмон Гондине и Филипп Жиль на основе романа Пьера Лоти «Рараю, или Женитьба Лоти». Опера создана специально для американской певицы Марии ван Зандт.