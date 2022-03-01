Международный конкурс имени С.В. Рахманинова продлил прием заявок

01.03.2022
Заявки на участие в конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров можно подать до 1 апреля, сообщили в пресс-службе проекта.
Конкурс имени Сергея Рахманинова проводится по трем направлениям: фортепиано, дирижирование, композиторское искусство. К участию в первой категории приглашают пианистов в возрасте от 16 до 32 лет, во второй — дирижеров до 45 лет. Возрастных ограничений для композиторов нет.
Отборочный тур пройдет по видеозаявкам, после чего стартует очный этап, до которого допустят 24 пианиста, 24 дирижера и 12 композиторов.
Отправить заявку можно на сайте проекта
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Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров учредили в прошлом году в честь 150-летия Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Первый конкурс состоится в июне в Москве.
Фото: pixabay