Джордж Мартин заявил, что гордится участием в разработке игры Elden Ring

Писатель, известный по фэнтези-циклу «Песнь льда и пламени», прокомментировал участие в создании ролевого экшна в своем блоге.





Фото: Bandai Namco Entertainment, Добросовестное использование,

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9092447

Джордж Р.Р. Мартин поздравил японскую компанию FromSoftware, разработавшую игру, с успешным запуском Elden Ring. Он также опубликовал выдержки из рецензий с похвалой проекта.По его словам, большая часть заслуг принадлежит главе компании Хидэтаке Миядзаки и команде разработчиков и гейм-дизайнеров, которые в течение пяти лет создавали мир Elden Ring.«Я горжусь тем, что работал вместе с ними, и сыграл свою небольшую роль в создании этого фантастического мира и превращении Elden Ring в знаковый мегахит», — написал автор, не уточнив, какую часть сценария он создал.Игра Elden Ring в жанре ролевого экшна поступила в продажу 25 февраля.