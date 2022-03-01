Джордж Мартин заявил, что гордится участием в разработке игры Elden Ring

01.03.2022
Писатель, известный по фэнтези-циклу «Песнь льда и пламени», прокомментировал участие в создании ролевого экшна в своем блоге.
Джордж Р.Р. Мартин поздравил японскую компанию FromSoftware, разработавшую игру, с успешным запуском Elden Ring. Он также опубликовал выдержки из рецензий с похвалой проекта.
По его словам, большая часть заслуг принадлежит главе компании Хидэтаке Миядзаки и команде разработчиков и гейм-дизайнеров, которые в течение пяти лет создавали мир Elden Ring.
«Я горжусь тем, что работал вместе с ними, и сыграл свою небольшую роль в создании этого фантастического мира и превращении Elden Ring в знаковый мегахит», — написал автор, не уточнив, какую часть сценария он создал.
Игра Elden Ring в жанре ролевого экшна поступила в продажу 25 февраля.
Фото: Bandai Namco Entertainment, Добросовестное использование,
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9092447