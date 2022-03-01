Патрик Стюарт подтвердил участие в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Голливудский актер Патрик Стюарт заявил, что его персонаж Профессор Икс появится в «Мультивселенной безумия». Такой новостью он поделился в рамках беседы с Jakeʼs Takes.

«На самом деле я не узнал свой собственный голос. Он звучал по-другому. Был ли я простужен, или что-то еще, я не знаю. Я был поражен — ведь всё, что они видели, это задняя часть моего плеча и, кажется, моя мочка уха, ничего больше, чтобы можно было установить связь», — заявил Стюарт.





Насколько длинной будет роль у артиста, пока не известно. Ожидается, что Профессор Икс будет из другой вселенной, поскольку этот персонаж уже погиб в фильме «Логан».





Премьера намечена на 5 мая, отмечает Центральная служба новостей.





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