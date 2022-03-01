Музеи Московского Кремля решили перенести выставку о дуэлях

01.03.2022
Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» в Музеях Московского Кремля была перенесена на неопределенный срок из-за отзыва ряда экспонатов европейскими музеями. Открытие было намечено на 4 марта, информировала пресс-служба музеев.
«Музеи Московского Кремля сообщают о переносе выставки „Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления“, открытие которой было запланировано на 4 марта. Основу проекта составляют экспонаты из европейских музеев, которые были вынуждены досрочно отозвать их в связи с геополитической ситуацией», — указывается в сообщении.
Выставка должна была состояться в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Ожидалось, что на ней будут представлены более 140 экспонатов.
Фото: Pixabay