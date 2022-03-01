Продлен срок подачи заявок на конкурс «Хорошие песни о Санкт-Петербурге»

01.03.2022
Срок подачи заявок на участие в конкурсе «Хорошие песни о Санкт-Петербурге» был продлен до 5 марта. Об этом пишет ФАН со ссылкой на компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Решение связано с большим количеством желающих принять участие в песенном конкурсе. Он был инициирован петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.
К участию принимаются позитивные и жизнеутверждающие песни о Санкт-Петербурге любого жанра, которые до этого нигде не звучали. Призовой фонд составляет 10 млн рублей.
Фото: Pixabay