Netflix заморозил разработку российских сериалов

01.03.2022
Стриминговый сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами. Об этом рассказали источники «Бюллетеня кинопрокатчика», сообщается в его телеграм-канале.
В последнее время Netflix работал с отечественными кинематографистами над четырьмя проектами: драмой «Анна К» со Светланой Ходченковой, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, безымянным сериалом с Александром Петровым и криминальным триллером «ЗАТО» режиссеров Дарьи Жук и Станислава Либина.
Официального подтверждения информации от онлайн-платформы или компаний, занимающихся производством проектов, пока не поступало.
Ранее киностудии Warner Bros., Sony и Walt Disney приостановили поставку своих фильмов в Россию из-за военной операции РФ на территории Украины. За день до премьеры отменили показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Кроме того, в отечественных кинотеатрах не появятся кинокомикс «Морбиус», мультфильм «Я краснею» и другие проекты.
Фото: pixabay