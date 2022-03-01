Netflix заморозил разработку российских сериалов

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В последнее время Netflix работал с отечественными кинематографистами над четырьмя проектами: драмой «Анна К» со Светланой Ходченковой, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, безымянным сериалом с Александром Петровым и криминальным триллером «ЗАТО» режиссеров Дарьи Жук и Станислава Либина.Официального подтверждения информации от онлайн-платформы или компаний, занимающихся производством проектов, пока не поступало.Ранее киностудии Warner Bros., Sony и Walt Disney приостановили поставку своих фильмов в Россию из-за военной операции РФ на территории Украины. За день до премьеры отменили показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Кроме того, в отечественных кинотеатрах не появятся кинокомикс «Морбиус», мультфильм «Я краснею» и другие проекты.